С предложением установить бюст обратились участники проекта «Аллея российской славы».

В Коврове стартовало интернет-голосование повыборуместаустановкибюста легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Оно продлится до 24 сентября.С предложением установить бюст обратились участники проекта «Аллея российской славы». Общественный совет Коврова предложил четыре места для его установки. На официальном администрации города организовано голосование по этому вопросу.Предложенные варианты:– территория военного городка (например, возле гарнизонного Дома офицеров);– территория КБА (поскольку в архивах предприятия хранятся чертежи АК-47);– ул.Социалистическая (в сквере возле ДК им.Дегтярева);– в сквере на ул.Гастелло (в ходе реконструкции, проходящей в этом году).