С предложением установить бюст обратились участники проекта «Аллея российской славы».
В Коврове стартовало интернет-голосование по
выбору
места
установки
бюста легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Оно продлится до 24 сентября.
С предложением установить бюст обратились участники проекта «Аллея российской славы». Общественный совет Коврова предложил четыре места для его установки. На официальном администрации города организовано голосование по этому вопросу.
Предложенные варианты:
– территория военного городка (например, возле гарнизонного Дома офицеров);
– территория КБА (поскольку в архивах предприятия хранятся чертежи АК-47);
– ул.Социалистическая (в сквере возле ДК им.Дегтярева);
– в сквере на ул.Гастелло (в ходе реконструкции, проходящей в этом году).