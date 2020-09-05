В Радужном полицейские напомнили школьникам о недопустимости нарушений норм законодательства.

В рамках операции «Подросток» сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный провели с учащимися начальных классов МБОУ СОШ № 1 и № 2, а также с учащимися филиала Владимирского технологического колледжа, профилактические беседы направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, а также профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, подростков и их родителей.Начальник ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный А.С. Меньшиков напомнил ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и последствиях, которые могут наступить, если ими пренебрегать, а для большей безопасности при движении в учебное заведение и обратно домой, особенно в вечернее и ночное время, посоветовал использовать светоотражающие элементы, которые легко крепятся на одежду.Инспектор ПДН МО МВД С.С. Шепелева рассказала учащимся о правилах поведения в школе и в общественных местах, призвав ребят быть не только законопослушными, но дружелюбными и отзывчивыми по отношению друг к другу.Студентам филиала Владимирского технологического колледжа Инспектор ПДН напомнила, какой вред влечет употребление наркотических и психотропных веществ. Отдельной темой встречи стали уголовная и административная ответственность за употребление, хранение и распространение наркотиков. Студентам и их родителям рассказали, с какого возраста и за какие противоправные деяния наступает административная и уголовная ответственность.Беседы с сотрудниками полиции вызвали живой интерес у ребят и прошли в форме диалога. На все возникшие вопросы ученики школ, студенты и родители получили компетентные ответы.