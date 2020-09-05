О чем говорят большие уши? Оказывается - это признак долголетия и жизненных сил.

О чем говорят большие уши? Оказывается - это признак долголетия и жизненных сил. Может их обладателям посвящен сегодняшний праздник? День ухотрепальщиков. В русском языке так много любопытных выражений, связанных с ушами. Давайте об этом поговорим. С нами по скайпу доцент кафедры русского языка ВлГУ Екатерина Кузнецова.- Да, действительно, есть такой праздник. Он в некотором роде шуточный. Но это еще один повод проявить нежность по отношению к своим близким и родным. Выражение «трепать за уши» вызывает в нашем сознании такой образ: мы можем потрепать за уши любимую собаку, кошку и даже человека. В этом нет ничего плохого. Это показывает проявление нежности. В русском языке существует много выражений, как их называют фразеологизмов, которые в своем составе имеют слово «ухо» - держать ухо востро; навострить уши; не видать, как своих ушей. Все эти фразеологизмы имеют достаточно прозрачную форму, которая показывает, что этот человеческий орган очень важен. То, через что мы познаем мир. Существует такая традиция - тянуть именинника за уши. Есть мнение, что она появилась в языческие времена. Считалось, что в этот момент более всего не защищен от злых сил. И обрядом тянуть за уши могли избавить от них – т.е. оттянуть от злых сил человека.Вот такой интересный праздник. Я думаю, есть смысл в этот день проявить ласку по отношению к своим близким и потрепать их за уши.