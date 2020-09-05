Сразу после вечерней репетиции музыканты прислали всем нашим телезрителям приглашение.

Ну, а сейчас с нами коронные бородачи любимого всеми "Рекорд Оркестра" - Тимофей Копылов и Алексей Барышев. Ребята готовятся к своему выступлению сегодня в усадьбе Храповицкого. Утром там пройдет масштабный ультрамарафон, в 10 утра уже старты, 6 дистанций разной сложности. Приезжайте поболеть за спортсменов. А в 17.00 - в этом уникальном историческом месте вы можете бесплатно побывать на концерте «Рекорд-Оркестра». Сразу после вечерней репетиции музыканты прислали всем нашим телезрителям приглашение.- Всем привет, дорогие друзья! Это «Рекорд-Оркестр». Только что отрепетировал, подготовился к своему первому постпандемическому концерту, который состоится 5 сентября после ультрамарафона в усадьбе Храповицкого в 17.00. Вход свободный. Самое главное, добраться до усадьбы — добежать, доехать. Марафон закончился и сразу выступит «Рекорд Оркестр». Еще будет играть замечательная группа «Директор Азовского моря». Мы Вас всех приглашаем!