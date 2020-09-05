Полицейским быстро удалось найти нападавшего.

Как рассказали в пресс-службы УМВД по Владимирской области, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о попытке грабежа. Неизвестный напал на улице Полины Осипенко на 83-летнего пожилого человека и попытался отобрать у него кошелек.На ситуацию обратили внимание прохожие, которые, проявив бдительность, сообщили о произошедшем в полицию и предприняли попытку удержать злоумышленника, однако ему удалось убежать с места. Очевидцы смогли точно описать приметы фигуранта.Полицейским быстро удалось найти нападавшего. Им оказался52-летний местный житель.В содеянном мужчина сознался. Его доставили в отдел полиции, сейчас она находится в изоляторе временного содержания. По факту грабежа возбудили уголовное дело.