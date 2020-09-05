Владимирскую область на первенстве России представят 12 спортсменов.⠀

С 6 по 10 сентября во Владимире пройдёт Первенство России по спортивной (греко-римской) борьбе среди юниоров. Соревнования станут отборочными на первенства Европы и мира. В них примут участие более 350 человек из 57 субъектов Российской Федерации. Владимирскую область на первенстве России представят 12 спортсменов.⠀Соревнования будут проходить в специализированном спортивном комплексе имени Д. Тимофеева (ул. Студенческая 6Г). Церемония торжественного открытия состоится 7 сентября в 17:30.