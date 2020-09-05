На сегодня, в процессе сдачи-приемки работ, подрядчики устраняют замечания.

Завершается первая очередь благоустройства парка «Добросельский». Сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, что в 2019 году по итогам открытого голосования жителей города Владимира, парк «Добросельский» был выбран общественным пространством, которое нуждается в приоритетном благоустройстве. Работы финансируются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилье и городская среда». Из-за большого объема работ проект выполняется в два этапа. этого года. Объем его финансирования — почти 74 млн. руб. из федерального и городского бюджетов.На сегодня, в процессе сдачи-приемки работ, подрядчики устраняют замечания. Особое внимание уделяется проверке безопасности элементов большого игрового городка, рассчитанного на все возрастные категории детей, а также тренажеров, беговых дорожек, универсального корта, трибун и других компонентов открытого ФОКа.В парке впервые за его историю были смонтированы сети водоснабжения ко всем будущим объектам, канализационные и ливневые сети, налажена системы освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками различных форм. Кроме того, на первом этапе благоустройства в парке сделаны радиальные прогулочные аллеи, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны. Завершено оснащение специализированной площадки для выгула и тренировок собак (дог-парк), установлен стационарный туалет.В ходе строительства была достигнута экономия средств, поэтому было принято решение продлить велосипедную дорожку, сделанную в парке на первом этапе благоустройства вдоль Суздальского проспекта. Продолжить дорожку далее, вдоль всей улицы Юбилейной, планировалось в будущем году, но работы выполнят в этом сентябре. Это ненамного сдвинет срок завершения первого этапа благоустройства парка, зато уже сейчас отдыхающие получат более протяженный маршрут для велосипедных прогулок.Одновременно продолжается общественный контроль за ходом работ в парке «Добросельский», инициированный жителями восточного района и поддержанный главой администрации города Владимира Андреем Шохиным. Строители максимально бережно отнеслись к зеленым насаждениям парка, удалив лишь несколько сухих и аварийных деревьев.