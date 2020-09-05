По официальным данным, с начала пандемии в области уже 197 жителей с коронавирусом скончались.

Во Владимирской области еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 не справился с болезнью. Такие данные приводит департамент здравоохранения.По официальным данным, с начала пандемии в области уже 197 жителей с коронавирусом скончались. Выздоровело 5 568 человек. Общее число заболевших – 6 464.в регионе выявлено 27 случаев коронавируса. Больше всего зараженных во Владимире (6) и Гороховецком (4) районе.