Время заглянуть в народный календарь. Что делали в этот день наши предки?

Время заглянуть в народный календарь. Что делали в этот день наши предки?С нами этим утром Судогда, Екатерина Гудкова и ее фольклорный театр "Судогодские потешки".- 5 сентября отмечается народно-христианский праздник Луп Брусничник. Женщины, закончив свои дела, брали детей и шли в лес за ягодами. Лупинские морозы на овес садятся и брусникой сластятся. Бруснику использовали по-разному: варили варенье, готовили пастилу, особой популярностью пользовалась моченая брусника. Излюбленным напитком наших предков была брусничная вода. Собранные на Лупа брусничные ягоды помещали в бочку, заливали родниковой водой и убирали в погреб. К декабрю брусничная вода была готова. Бруснику обожали за её целебные свойства. Сок из ягод, чай помогали при болезнях печени и кишечника.