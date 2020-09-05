По данным за 7 месяцев этого года валовое производство молока составило 249,7 тыс. тонн.

Во Владимирской области отмечается увеличение производства пищевых продуктов. По данным за 7 месяцев этого года валовое производство молока составило 249,7 тыс. тонн (104 процента к уровню прошлого года). Увеличение произошло в основном за счёт роста продуктивности стада: средний надой молока на одну корову за январь-июль составляет 4614 кг.Рост отмечается и по молочной продукции: в частности, по творогу, сырным продуктам, питьевому молоку и мороженому. Но есть и позиции, демонстрирующие снижение показателей – самое большое «падение» у сливочного масла и сыра.«Это можно объяснить: производство ориентируется на спрос. А потребитель стал меньше покупать дорогие пищевые товары, тот же сыр, переключившись на более дешевые аналоги – отсюда рост производства сырных продуктов», – объяснил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.