Принятие федерального закона о Государственном совете позволит сделать его работу эффективнее и наполнить этот орган новым содержанием. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятие федерального закона о Государственном совете позволит сделать его работу эффективнее и наполнить этот орган новым содержанием. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Наша задача – принять федеральный закон с тем, чтобы поправка к Конституции уже была наполнена конкретным содержанием, появились в том числе положения и о полномочиях, и о членах Госсовета, и об участниках, и о форматах работы", – сказал председатель нижней палаты в интервью журналисту Сергею Брилеву.Необходимо наполнить Госсовет новым содержанием, сделать его эффективнее, подчеркнул спикер. Важно, чтобы главы регионов принимали участие в управлении государством и представляли интересы своих избирателей на федеральном уровне, добавил Вячеслав Володин. Созванный президентом Владимиром Путиным Госсовет эту задачу решил, считает председатель нижней палаты.Вопрос участия в работе органа руководителей контрольно-надзорных ведомств нуждается в обсуждении, полагает Володин. Он напомнил, что иногда проверки в регионах проводятся формально."И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие‑то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор", – цитирует спикера Госдумы официальный сайт нижней палаты.Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.