В экспозиции - подлинные работы известных российских и зарубежных художников.

В Областном центре изобразительного искусства открылась выставка шедевров из частных собраний "Связь времен". В экспозиции - подлинные работы известных российских и зарубежных художников. И многие выставляются во Владимире впервые.Редкие рисунки нашей землячки, художника-авангардиста Ольги Розановой , рядом с реалистической живописью Василия Поленова. Полотна западно-европейских живописцев 16го -18го веков и работы советских шестидесятников, авторов так называемого неофициального искусства Яковлева, Зверева, Бурлюка и Фонвизина - в одном зале. Отсюда и название выставки "Связь времен".Александр Киселёв, вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, куратор выставки: «Почему назвали «Связь времен», потому что мы потихоньку-полегоньку показываем вещи с 16 века. У нас есть несколько работ Нидерландской школы. Это жемчужина собраний».Проект реализован в рамках нацпроекта «Культура» и программы Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров "Большое искусство-малым городам" при содействии департамента культуры. Все полотна русских, западно-европейских художников, декоративно-прикладное искусство, иконопись из частных собраний. Для Владимира сделана специальная экспозиция. На ней представлены знаменитые владимирцы.Александр Киселёв, вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, куратор выставки: «Здесь у нас есть великий муромский художник Куликов, очень редкие, две работы Розановой, которая из города Меленки, Владимирской губернии, родилась она там. Есть у нас там работы Павла Корина из Палеха».Не забыли и владимирскую святыню. Образу Владимирской Божьей матери посвящен целый раздел выставки.Светлана Антонова, вице-президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров: «Представлены 8 образов Владимирской Божьей матери. Причем, это и Москва и Средняя Россия и даже есть южно-русский образ, который шит бисером, что говорит о том , что всегда эта икона была почитаема на территории всей России».Редкая икона "Вознесение Господне ". Шедевр работы мастеров 17 века из Ярославля. Русский Север всегда славился своим письмом. Еще один из раритетов - икона императорского фарфорового завода - царский подарок одному из архимандритов. Датирована 1830 годом.Врубель, Серебрякова, Петров-Водкин, Айвазовский, Суриков, Верещагин - только подлинники. И впервые - во Владимире.Василий Бычков президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, куратор выставки: «Выставка уникальная, в каком смысле? В том смысле, что это буквально шедевры, шедевры музейного уровня из частных собраний. То есть в общем-то в музеях не посмотрите!».Известно, что коллекционеры нечасто расстаются со своими шедеврами. Поэтому у владимирцев появилась редкая возможность увидеть то, что хранится за семью печатями. Выставка "Связь времен" будет работать до 1 ноября.Вера Куликова, Александр Чунаев«Вести-Владимир»