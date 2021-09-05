5 сентября православные чтят память мученика Луппа.

5 сентября православные чтят память мученика Луппа.Святой Лупп Солунский жил на рубеже 3-4 веков. Ондобровольно и смиренно принял кару языческих мучителей, за что и был причисленк лику святых.В этот день стоит отказаться от пышных празднеств, провестиего в смирении и покое. Стоит придерживаться ранее заготовленного плана и не предприниматьлишних действий. В этот день можно задуматься о планах на будущее, выстроитьсхему достижения намеченных целей.5 сентября – подходящий день для бракосочетания. Союз, заключенныйв день святого Луппа, станет крепким и долгим. Дети, рожденные в этот день, зачастуювырастают творческими людьми.Для тех, кто интересуется садом и огородом, отличный день,чтобы отправиться собирать бруснику. Лучше всего, если по ягоды пойдет женщина.Мужчины в древность в день святого Луппа убирали лен и овес. Сейчас мужскойполовине населения можно сделать какую-то работу по дому в этот день.5 сентября – отличный день, чтобы ничего не менять в жизни.Его стоит провести так, как обычно. Не стоит жаловаться на проблемы и ругатьжизнь. Ко всем обстоятельствам стоит относиться со смирением и пониманием.В День святого Луппа не стоит одалживать что-то материальное.Забранные деньги или вещи могут унести с собой добро и гармонию. Сны, которые снятсяв этот день, лучше тоже оставить при себе. Не стоит кому-то рассказывать сюжет сновиденийв ночь на 5 сентября.Этот день нужно провести в спокойствии, занимаясь хоть иобычными, но необходимыми делами.