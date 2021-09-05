Больше всего случаев заражения — в областном центре

Во Владимирской области на 5 сентября выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 26 человек. 22 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 19 — в Муромском, 18 — в Гусь-Хрустальном, по 11 — в Кольчугинском и Суздальском районах. 10 случаев заражения выявлено в Киржачском, 8 — в Вязниковском, 7 — в Юрьев-Польском, 6 — в Петушинском районах. По пять заболевших — в Александровском, Собинском и Меленковском районах. Четыре случая выявлено в Гороховецком районе, по два — в Судогодском, Селивановском, Камешковском районах и городе Радужный.Всего на территории региона подтверждено 50 076 случаев заболевания (11 554 случаев во Владимире, 5859 — в Гусь-Хрустальном, 5405 — о. Муром, 4041 — в Ковровском, 2756— в Александровском, 2716 — в Петушинском, 2085 — в Юрьев-Польском, 2162 — в Вязниковском, 2169 — в Кольчугинском, 2041 — в Суздальском, 1655 — в Киржачском, 1676 — в Собинском, 1397 — в Меленковском, 1107 — в Гороховецком, 1130 — в Камешковском, 957 — в Селивановском, 734 — в Судогодском, 632 — в г. Радужный).