В Москве начались съемки нового восьмисерийного сериала из линейки more originals «The Телки» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Главные роли

В Москве начались съемки нового восьмисерийного сериала из линейки more originals «The Телки» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Главные роли исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие. Премьера проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink. «Книги Сергея Минаева уже не раз получали собственное киновоплощение — яркие образы и истории, созданные писателем, буквально просятся на