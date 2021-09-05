Читатели французской газеты Le Figaro удивлены поведением президента Украины Владимира Зеленского.

Читатели французской газеты Le Figaro удивлены поведением президента Украины Владимира Зеленского.Французские интернет-пользователи резко отреагировали на статью о ситуации в Донбассе и упреки Украины в адрес России, которая якобы помогает жителям ДНР и ЛНР. Читатели Le Figaro заметили, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения – например, не предоставляет регионам автономии.Франкоговорящиепользователи Сети крайне негативно отозвались о Владимире Зеленском. Некоторые читатели призвали президента Украины "перестать ныть". По их мнению, лидер Незалежной должен наладить отношения с Россией. Один из интернет-пользователей назвал главу государства "дежурным комиком".Этот же француз обратил внимание, что Украина получает военную помощь от США, значит, и Россия, как он считает, имеет право помогать Донбассу. Еще один интернет-пользователь заметил, что Киев не видит и не слышит, что происходит в стране.Напомним, ранее стало известно о том, что в окружении Владимира Зеленского обсуждают переименование Украины. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, страну нужно назвать Русь-Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .