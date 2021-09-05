Воспользовавшись своим служебным положением, женщина предоставила подложные сведения и оформила кредитные договоры на имя других лиц, выплаты по которым впоследствии не поступали...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 31-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в серии мошенничеств.В ОМВД России по Даниловскому району с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из банков.Установлено, что злоумышленница работала кредитным консультантом в организации по предоставлению финансовых услуг на Большой Тульской улице. Воспользовавшись своим служебным положением, она предоставила подложные сведения и оформила кредитные договоры на имя других лиц, выплаты по которым впоследствии не поступали. Предварительная сумма ущерба, причиненного кредитной организации, составила более 670 000 рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя жительница столицы. Похищенным женщина и ее возможные сообщники распорядились по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22