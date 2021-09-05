Полицейскими был выявлен факт использования водителем чужого аккаунта...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем каршеринга «Ниссан Кашкай».Установлено, что злоумышленник, находясь на улице Антонова-Овсиенко, незаконно завладел автомобилем стоимостью более 1 миллиона рублей, принадлежащим одной из каршеринговых компаний. Злоумышленник при помощи чужого аккаунта, который он приискал в сети Интернет, через мобильное приложение открыл данный автомобиль, привел двигатель в рабочее состояние и совершил движение по дорожно-уличной сети столицы.В ходе несения службы сотрудники ГИБДД в 1-м Красногвардейском проезде остановили вышеуказанное транспортное средство. При этом был выявлен факт, что водитель автомобиля использует для поездки чужой аккаунт. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний москвич. С его слов, он совершил угон данного транспортного средства без цели хищения.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1, статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60