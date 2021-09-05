05.09.2021

2021-09-05 18:05:14

Уникальные вывески могут изменить облик города

Катя Таманова на неделе вернулась с победой на всероссийском фестивале "Золотое кольцо", который прошел на Ярославской земле. И привезла не только диплом, но и новый репортаж. Благодаря ему мы сегодня отправимся в Рыбинск и увидим, как в современном городе успешно реализован проект " Музей живой старинной вывески".



О том, что на дворе 21 век в центре Рыбинска напоминают, только машины и пластиковые окна. Дореволюционную атмосферу купеческого города на улицах создают стилизованные вывески. Они украшают каждый современный магазин, больше чем в 20-ти кварталах. Анастасия Жукова, экскурсовод города Рыбинска: «У нас издали постановление по которому обязали предпринимателей менять свои вывески современные на вот такие стилизованные за свой счет. Здесь был негатив, заставили предпринимателей за свой счет , но тем не мение, у нас обеспечили небольшую компенсацию, 20 тысяч и для кого-то, это 50% стоимость”.



Вывески не только выглядят старинными, но и изготавливают их по технологиям 19 века. Из дерева и металла, а расписывают вручную. Кстати, даже орфография и шрифты дореволюционные: "Гостиный двор", например, с двумя НН. Такие преображения в Рыбинске начались в 2017 году, тогда при реставрации старинных особняков сняли и всю рекламные надписи. Идея принадлежит местному активисту Мите Кузнецову. Его инициативу поддержала мэрия, а затем и крупные федеральные сети. Алина Фурсенко, участник фестиваля "Золотое Кольцо России", шеф-редактор "ГТРК Тула": “Я в жизни не думала, что в историческом центре буду фотографировать вывеску "Магниткосметик", это максимально странно. Но здесь действительно есть на что посмотреть , и это становится искусством”.



Дизайн вывесок в ретро-стиле - на фотографиях 19 века. Именно они вдохновляют мастеров на работу. Гостей города привлекает такое внимание к историческим деталям. Юлия Симагина, участник фестиваля "Золотое Кольцо России", корреспондент "ГТРК Ставрополь": “Вывески прекрасно вписываются в архитектуру, думаю, именно этого не хватает многим городам России, историческим центрам”.



Опыт Рыбинска показывает - меняют стиль вывесок даже самые упрямые предприниматели. Они понимают конечную цель - привлечение туристов.



На такие правила города соглашаются даже заграничные бренды. Чего я и желаю нашему с вами любимому городу Суздалю. Надеюсь и там все вывеску будут примерно такими Екатерина Таманова. Вести Владимир.