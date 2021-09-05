В Александрове обнаружен первый известный в России инженерный набросок европейских мастеров, строивших Московский Кремль и Александровскую слободу. Авторы находки - Древнерусская ..

В Александрове обнаружен первый известный в России инженерный набросок европейских мастеров, строивших Московский Кремль и Александровскую слободу. Авторы находки - Древнерусская археологическая экспедиция Эрмитажа. - На осколке одной из черепиц мы увидели уникальный рисунок - маленькую схему, которая выполнена на необожженной еще черепице. Автор изображения владел европейскими чертежными традициями. Мы знаем, что итальянские мастера, которые возводили Александровскую слободу, также строили дворец в Московском Кремле. В их работе мы видим сходные черты, облик и конструкции зданий, технологические приемы, строительные материалы, детали декора. Можно сделать предположение, что это те же итальянские архитекторы, - отметил руководитель экспедиции Томсинский.Как рассказала ТАСС начальник архитектурного отряда экспедиции Екатерина Турова, на схеме, размером 10 на 12 сантиметров, изображены два треугольника с пунктирными линиями. Историки предполагают, что это обозначение стропильной конструкции. При помощи рисунка мастера могли давать советы по укладке черепицы. - Уникальность в том, что раньше таких рисунков на черепице мы не встречали, - добавила Екатерина Турова.Напомним, что археологи работают на территори Александровского кремля с 2005 года. Их цель - научная реконструкция облика двора Ивана Грозного и его отца Василия III на территории Слободы. В последующие сезоны исследования продолжатся.