05.09.2021

2021-09-05 17:35:15

В Коврове 8 человек тушили загоревшуюся Газель

Пожар произошёл в Коврове на улице Долинной. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение моторного отсека и кабины автомобиля «Газель». Пожарные не дали огню распространиться по всему автомобилю и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.