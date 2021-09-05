Два ребенка и девять взрослых эвакуировали во время пожара в Коврове. Пожар произошел вечером 5 сентября. На улице Космонавтов загорелась квартира на первом этаже в многоэтажном доме.

Два ребенка и девять взрослых эвакуировали во время пожара в Коврове. Пожар произошел вечером 5 сентября. На улице Космонавтов загорелась квартира на первом этаже в многоэтажном доме. Огнеборцы выехали на место и сформировали звено газодымозащитников для тушения возгорания и спасения людей. Огнеборцы вывели на улицу 11 человек, из них 2 детей. В это время другая