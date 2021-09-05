За последние дни спасатели МЧС три раза принимали участие в поисках людей, потерявшихся в лесах Владимирской области. В пятницу вечером в Гусь-Хрустальном районе, между деревнями Гаврино и ..

За последние дни спасатели МЧС три раза принимали участие в поисках людей, потерявшихся в лесах Владимирской области.В пятницу вечером в Гусь-Хрустальном районе, между деревнями Гаврино и Неклюдово заблудилась семейная пара с 6-летним ребёнком. В их поисках участвовала полиция, местные власти, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и дежурная смена аварийно-спасательной службы. Общая численность группы составляла 11 человек и 4 единицы техники. Потерявшиеся были на связи. В течение часа семью нашли сотрудники МВД.В субботу в районе деревни Протасово в Суздальском районе заблудились ещё четыре человека, среди которых был один ребёнок. На место выехала полиция, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники пожарно-спасательной части №26 Суздаля. Потерявшиеся также имели при себе средства связи. В течение часа они были выведены из леса.«В тот же день в Александровском районе в районе карьеров у деревни Зезевитово потерялись женщина и ребёнок-подросток. На поиски выехали полицейские, аварийно-спасательное формирование Александрова и представители пожарно-спасательной части №17. Заблудившиеся найдены», - рассказали в пресс-службе МЧС региона.В ведомстве напоминают, что при походе в лес необходимо брать с собой заряженные мобильные телефоны, надевать яркую одежду, не ходить по одиночке.Единые номера экстренных служб - 112 и 102.