Владимирцам предложили высказаться о концепции благоустройства Загородного парка. На специальном сайте опубликован . К нему прикреплён генплан общественного пространства и прилегающей ..

Владимирцам предложили высказаться о концепции благоустройства Загородного парка. На специальном сайте опубликован . К нему прикреплён генплан общественного пространства и прилегающей территории.Напомним, что разработкой идеи занимается московский «Центр инновационных технологий градостроительства». Мэрия заплатит проектировщикам 440 тысяч рублей. План благоустройства должен быть готов к 30 ноября.Архитекторы проанализируют участок площадью 437 га, включая пойму Клязьмы и озеро Сковородино. Компания изучит инфраструктуру и транспортную доступность, а также соберёт предложения жителей.В микрорайоне Заклязьменский предлагается благоустроить набережную озера, а также организовать вейк-серфинг, выставочную зону, амфитеатр, кафе, павильоны, фудкорт, детскую, спортивную и батутную площадки.В пойме Клязьмы планируется обустроить систему дорожек для пешеходов и велосипедистов, а на озере Старица открыть лодочную станцию.