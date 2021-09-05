05.09.2021

2021-09-05 15:00:15

«Владимирка» с полотна Левитана стала музеем под открытым небом

А теперь вспомним о поэте природы. На этой неделе вспоминают мастера русского пейзажа Исаака Левитана, автора знаменитого полотна "Владимирка". Сохранившаяся часть этой легендарной дороги в наше время превратилась в популярный туристический маршрут .



Большинство из нас Владимирку знают по изображению на полотне Исаака Левитана. Оно хранится в Третьяковской галерее. Работу известный художник создал в 1892 году. Тогда живописец вынужденно провел 8 месяцев в деревне Городок Петушинского района. Туда Левитан был выслан из столицы по указу царя . Деревня находится рядом с Владимирским трактом. Печальную известность дороге принесли каторжане. По ней в 18 веке из Москвы вели сосланных в Сибирь арестантов. Владимир Косярумов, краевед , директор музея Дома пейзажа имени Исаака Левитана: “Мы сейчас остановились на бруствере знаменитой Владимирки или Владимирского тракта,а правильно будет Московско-Нижегородское шоссе,20/ 24.На этом месте вот эту березу когда-то Владимир Николаевич Малиновский в середине 50-х годов высадил на том месте, где сидел Левитан и писал свою знаменитую "Владимирку".



Владимир Косярумов один из тех, кто изучает биографию пейзажиста. Создал в деревне Елисейково частный Музей Левитана. Ежегодно здесь проводятся пленэры и фестиваль в память о нем. Краевед разработал специальный маршрут. По нему водит всех, кому интересно творчество художника и сама "Владимирка". Владимир Косярумов, краевед, директор музея Дома пейзажа имени Исаака Левитана: “Вот верстовый столб, который мы с вами видим здесь - это как раз вот такие верстовые столбы стояли по всему Владимирскому тракту и вот на 135 километре этот участок находится в память о тех верстовых, которые отображены художниками того времени, мы поставили и на всех объектах, которые написал вокруг Городка Левитан, мы такие верстовые столбы поставили...”



На баннерах - репродукции картин. "Лесистый берег", "Владимирка", "Июньский день". Всего Левитан здесь написал более 20 работ. Этот участок дороги сейчас - под охраной государства. Придать "Владимирке" статус исторического памятника удалось благодаря стараниям краеведа Юрия Леонтьева. В 1972 году Юрий Александрович и еще 3 энтузиаста из Владимирского политехнического института решили найти затерянный к тому времени тракт. На велосипедах проделали путь из Москвы до Владимира. Именно у деревни Пекши им удалось обнаружить голубец. У этого знака останавливались путники, чтобы отдохнуть и помолиться. Андрей Филинов познакомился с Леонтьевым во время работы в "Комсомольской искре". В 80-ые годы в этой газете часто публиковались статьи по краеведению. Первыми заметки Леонтьева появились именно там. Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир" : “Особенность его метода исследования заключалось в том, что он практически повторил тот маршрут, ну если не пешим порядком, то на велосипеде да?! Сейчас трудно уже вспомнить все это можно найти в книге. Замечательная книга, которую он издал, не только о Владимирке, но и в целом о дорогах России”.



Юрий Александрович с единомышленниками прошел весь путь от Москвы до Сибири. В книге собрано много интересных фактов , в том числе старинные атласы и карты дорог. Владимир Косярумов тоже был знаком с Леонтьевым. Владимир Косярумов, краевед, директор музея Дома пейзажа имени Исаака Левитана: “По этому тракту и Пугачева везли в клетке, и здесь Пушкин, когда ехал в свое Нижегородское Болдино. Прекрасно описал дорогу, как крестьяне и жандармы идут по брустверу, на котором мы сейчас стоим, а в грязи по уши как он писал кибитки идут все в грязи. Так, что это знаменитая дорога по которой прошагали очень много не только каторжники. Это была одна из одних Восточных дорог экономических. Она перевезла, больше всего грузов помимо каторжников”.



Сейчас 300 метров Владимирского тракта превратились в музей под открытым небом. Это место вписано в карту российских достопримечательностей. Еще несколько проектов Косярумова "Усадьба Воронцовых" и "Покровский край" стали в этом году победителями конкурса "Топ-1000 культурных и туристических брендов России". Возможно скоро эти места станут еще одной точкой притяжения туристов. Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир