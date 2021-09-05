05.09.2021

2021-09-05 14:35:15

Владимирские архитекторы разработали модульные дома для отдыха на природе

С милым рай и в шалаше… А может, в модульном доме? Романтично, современно. Как выглядят модули и из чего их делают, оценила Юлия Шувалова.



Единение с природой необходимо человеку, как воздух. И если жить в палатке для вас та еще романтика, то есть альтернативный вариант - модульные дома.



Здесь созданы все условия для комфортного проживания на природе. По дизайн-проекту, в каждом доме - кровать, шкаф, телевизор, стол и стулья. И панорамные окна, чтобы открывающийся пейзаж не сковывали никакие рамки, рассказывает владимирский архитектор Артём Рубцов. Впервые такую "космическую ампулу" он построил год назад и по замыслу она должна была стать его творческой мастерской. Артём Рубцов, архитектор: “Хотелось своё место уютно, интересное. В голове начали возникать идеи по поводу маленького дома и появился первый эскиз маленькой будочки из 2 модулей на 6 кв.метров, где можно было прийти, порисовать, подумать, почитать”.



Идеей Артема сразу заинтересовались московские бизнесмены. И модульный дом стал не просто творческой мастерской, а уютным гостиничным номером. Кстати, жить в нем можно круглый год, есть печка, электричество, вода и канализация. Себестоимость такого дома, размером 3 на 6 метров, примерно, как однокомнатная квартира во Владимире. Вот только собрать модульный дом оказалась не так-то и просто, говорит Артем. За год удалось сделать всего два с половиной дома. На протяжении этого времени команда архитектора постоянно искала новые решения и улучшала модули. Например, если увеличить количество модулей, появится место для кухни. А на веранде можно сделать зону отдыха с качелями или с лежаками и бассейном. Модульным дом также может стать "умным". Будут установлены системы, которые, к примеру, смогут автоматически натопить помещение перед приходом гостей. Сергей Баринов: “Этот конкретный дом будет глупый...но уже в следующие модификации... мы же растём, не стоим на месте! В следующие модификации будут внедряться отопление, телевидение, может быть даже Яндекс Алиса к нам в гости зайдет”.



В таком модуле на природе будет интересно, тепло и уютно. Возможно, в скором времени в нашем регионе появятся несколько таких домов, где каждый желающий сможет провести выходные и насладиться красотами владимирской земли.



Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"