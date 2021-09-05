Во Владимире 5 сентября около 7 утра «Мерседес» испытал на прочность здание школы №1. К счастью, никто не пострадал. Двигаясь от улицы Гагарина в сторону Студёной горы 23-летний водитель не ..

Во Владимире 5 сентября около 7 утра «Мерседес» испытал на прочность здание школы №1. К счастью, никто не пострадал.Двигаясь от улицы Гагарина в сторону Студёной горы 23-летний водитель не справился с управлением при объезде Золотых ворот. В результате манёвра иномарка вылетела с дороги и угодила в образовательное учреждение.Как пояснили в УМВД по Владимирской области, на момент ДТП тротуар был пуст. Автомобилист также отделался лёгким испугом. Повреждения зафиксированы только у машины.Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах произошедшего. Виновника аварии проверят на трезвость. На него уже составили протокол о нарушении ПДД.