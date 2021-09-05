Авария произошла рано утром 5 сентября у Золотых ворот. В соцсетях появилось видео, как Мерседес представительского класса влетел в здание первой школы в центре Владимира. По данным полиции,

Авария произошла рано утром 5 сентября у Золотых ворот. В соцсетях появилось видео, как Мерседес представительского класса влетел в здание первой школы в центре Владимира. По данным полиции, за рулем автомобиля находился 23-летний молодой человек. Он двигался со стороны улицы Гагарина в сторону Студеной горы, объезжая Золотые ворота машина влетела в школу. В момент столкновения