Несколько лет неравнодушная заявительница обращалась в местную администрацию с просьбой привести...

Несколько лет неравнодушная заявительница обращалась в местную администрацию с просьбой привести противопожарный пруд в Парфентьево в надлежащее состояние.Не добившись результата, женщина обратилась в прокуратуру Собинского района. Установлено, что водоем зарос кустарником, заилен и требует очистки. Кроме того, у пруда отсутствует площадка из твердого покрытия для установки пожарных автомобилей и забора воды. А также указатель направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, сообщила пресс-служба облпрокуратуы.По итогам проверки межрайонным прокурором в адрес главы администрации Колокшанского сельского поселения внесено представление, которое находится на рассмотрении.Устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.Фото https://www.pxfuel.com/