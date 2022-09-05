Врио губернатора Александр Авдеев поручил разработать проект нового водозабора в Вязниках. Ранее в городе жители нескольких улиц остались без воды. Напомним, проблемы с водой начались из-за

Врио губернатора Александр Авдеев поручил разработать проект нового водозабора в Вязниках. Ранее в городе жители нескольких улиц остались без воды. Напомним, проблемы с водой начались из-за обмеления Клязьмы. После аномальной жары уровень воды в реке опустился на 1,5 метра – стал ниже, чем расположены коммуникации, по которым идет водозабор. Некоторые местные жители жаловались, что около