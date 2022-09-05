Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала прогноз по заболеваемости гриппом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала прогноз по заболеваемости гриппом.С наступлением осени люди чаще заболевают гриппом, ОРВИ и коронавирусом. В этом году есть все основания ожидать серьезного подъема заболеваемости, поскольку изменился штаммовый состав, сообщила Анна Попова, пообщавшись с журналистами на Восточном экономическом форуме. По ее словам, в трехвалентной вакцине изменены два компонента из трех.Мониторингом всех штаммов гриппа занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), уточнила глава Роспотребнадзора. В нашей стране продолжают работу центр по гриппу и референс-центр на базе Института гриппа имени Смородинцева. Как отмечает , их данные передаются в ВОЗ.Попова также добавила, что вакцинный штамм вируса гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года остался без изменений, чего нельзя сказать о варианте, заложенном в саму вакцину вируса гриппа А (H3N2). То есть это новый вирус. В трехвалентной вакцине изменился вирус гриппа В, пишет .В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала россиян вакцинироваться. Прививочная кампания против гриппа, как заявила Анна Попова на Восточном экономическом форуме, стартовала в России в понедельник, 5 сентября.