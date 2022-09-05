Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Во Владимире бывшего гендиректора «ЕРИЦ Владимирской области» осудили за присвоение денег. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Нелли Титова незаконно увеличила себе размер оклада на 80 тысяч рублей. В результате на её счет незаконно переведены 359 тысяч 451 рубль.Подсудимая свою вину не признала, пояснив, что действовала в пределах своих полномочий.В результате она оправдана по обвинению в злоупотреблении должностным положением, но признана виновной в хищении. Наказание - три года условно.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.