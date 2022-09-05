Приговором Камешковского районного суда заведующая одного из детских садов г. Камешково осуждена за...

Приговором Камешковского районного суда заведующая одного из детских садов г. Камешково осуждена за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения.Установлено, что жительница г. Камешково, являясь заведующей детским садом 4 года незаконно изымала части заработной платы и стимулирующих выплат работников детского сада под предлогом использования данных денежных средств на нужды детского сада. И под угрозой лишения последующих выплат либо начисления выплат в минимальных объёмах, либо применения других негативных для работников последствий.Изъятыми денежными средствами, на общую сумму не менее 78550 рублей, заведующая распорядилась по собственному усмотрению.Кроме того, установлено, что в период с мая 2019 года по октябрь 2019 года заведующей совершено хищение вверенных ей денежных средств из фонда заработной платы указанного учреждения, путем их присвоения, с использованием своего служебного положения.А именно путем фиктивного трудоустройства в детский сад работника,ежемесячного внесения в табели учёта рабочего времени ложных сведений о якобы отработанном им времени. При этом денежные средства на общую сумму 31286 рублей заведующая обратила в свою пользу.Свою вину в инкриминируемых преступлениях подсудимая признала полностью, раскаялась в содеянном, возместив причиненный потерпевшим ущерб в полном объеме, сообщила пресс-служба судов Владимирской области..При вынесении приговора суд учел обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, впервые привлекавшейся к уголовной ответственности, по месту жительства и работы характеризующейся положительно, к административной ответственности не привлекавшейся.Кроме того, потерпевшие не настаивали на строгом наказании.Это позволило суду назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Ее приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/