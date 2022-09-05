Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему директору ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области». Нелли Титову признали виновной в присвоении 359

Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему директору ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области». Нелли Титову признали виновной в присвоении 359 тысяч рублей. Руководителя центра по сбору платежей за услуги ЖКХ приговорили к 3 годам условно. Как установил суд, экс-гендир незаконно повысила себе должностной оклад на 80 тысяч рублей и с февраля по июнь