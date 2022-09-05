Группа компаний КОРТРОС показала своим клиентам ход строительства пятого корпуса третьей очереди ЖК Headliner. Квартал небоскребов расположен в непосредственной близости от центра Москвы.

Группа компаний "КОРТРОС" показала своим клиентам ход строительства пятого корпуса третьей очереди ЖК Headliner. Квартал небоскребов расположен в непосредственной близости от центра Москвы.Строительство идет в полном соответствии с графиком, сообщил глава департамента девелопмента Московского региона ГК "КОРТРОС" Данил Пилипенко. Монолитный каркас пятого корпуса выполнен на 70%, продолжается кладка наружных стен на уровне 28 этажа, рассказал он.Клиенты могли задать вопросы о ходе строительства и качестве работ. Участники увидели процесс возведения корпуса, убедились в высоком качестве материалов.Также покупатели поднялись на 22 этаж строящегося дома и посмотрели на готовые корпуса. Третью очередь ЖК Headliner планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.Такие экскурсии на свои объекты компания планирует проводить на регулярной основе, сообщает пресс-служба "КОРТРОС".Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.Группа компаний ориентируется на ведущие мировые стандарты. "КОРТРОС" зарекомендовала себя как первопроходец во внедрении "умных" технологий в строительной отрасли.Девелопер входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. "КОРТРОС" участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства.