Во Владимир приехала выставка из собрания Русского музея. Ее название Выход из тени. Женщины в...

Во Владимир приехала выставка из собрания "Русского музея". Ее название "Выход из тени. Женщины в русском искусстве". На выставке представлено 57 полотен крупнейших мастеров русской живописи, в том числе Зинаиды Серебряковой и нашей землячки, амазонки русского авангарда Ольги Розановой. Слово Вере Куликовой."Выход из тени. Женские образы в русском искусстве". Уже в самом названии есть подтекст, подчеркивает куратор выставки Егор Могилевский. Для женщин занятие живописью до последней четверти 19 века было чем-то необычным и даже предосудительным.Егор Могилевский, старший научный сотрудник отдела живописи конца 19 века - начала 21 веков "Русского музея":- Только ближе к рубежу 20 века женщины-художницы занимают свое место среди художников по праву. А с приходом новой власти, революции, женщины полноправно становятся мастерами русского авангарда. Была даже выставка в Русском музее "Амазонки русского авангарда". В частности, вашей землячки Розановой.Эту работу Ольги Розановой специально привезли во Владимир. На ней изображено бывшее здание Дома губернатора. В нем сейчас размещается Центр изобразительного искусства. Анна Бражкина - исследователь творчества Ольги Розановой - рассказывает: амазонка русского авангарда родной Владимир изображала не с парадной стороны.Анна Бражкина, исследователь творчества Ольги Розановой:- Можно было изобразить этот дом более пафосно, и он существует в сознании горожан как пафосный, а здесь он не пафосный. И более 30 ее работ посвящены Владимиру. И я надеюсь, в какой-нибудь момент какой-нибудь серьезный человек возьмет и соберет работы о Владимире во Владимире, и мы его увидим таким, каким он был при Ольге в самом праздничном виде.Зритель увидит работы и другой авангардистки - Натальи Гончаровой и одной из первых русских художниц, вошедших в историю живописи - Зинаиды Серебряковой. В экспозиции и полотна мастеров первого порядка - Кустодиев, Маковский.Эта передвижная выставка родилась из двух крупных проектов "Русского музея". Один из них посвящен женщинам-художницам, другой - женщинам в русском искусстве. Эти выставки прошли в филиале "Русского музея" в Малаге, затем в Санкт-Петербурге. Из них и родился новый проект.- Чем хороши такие выставки? Тем, что это дает возможность у вас дома посмотреть вещи музейного уровня! Причем, которые вы не увидите в самом "Русском музее", если приедете в Петербург, потому что специально под такие проекты мы достаем вещи из фондов, реставрируем, одеваем их в новые рамы и везем во Владимир, Йошкар-Олу, Белгород.Экспозиция "Русского музея" пробудет во Владимире всего два месяца.Вера Куликова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”