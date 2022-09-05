Общественность бурно обсуждала нововведение: одни считали это нововведение вполне разумным и логичным, другие возмутились, мол, родители имеют право знать, где в любую минуту находится их чадо…

Как владимирцы относятся к запрету на телефоны в школах? Сколько жителей региона выступает «за» мобильные телефоны на уроках и сколько «против»?Совсем недавно Министерство образования официально запретило использовать мобильные телефоны и им подобные гаджеты на уроках в школах. И эту норму даже прописали в санитарных правилах для школ.Общественность бурно обсуждала эту новость: одни считали это нововведение вполне разумным и логичным, другие возмутились, мол, родители имеют право знать, где в любую минуту находится их чадо...PR-менеджер пресс-службы сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Юлия Моторыкина рассказала, как относятся к этой инициативе педагоги и родители школьников во Владимирской области:- Наша компания в конце августа провела опрос среди жителей области и выяснилось следующее.Практически 6 из 10 родителей против новой нормы (55%). За — 34%, причем больше всего сторонников — среди отцов (31% против 28% среди матерей).Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных на уроках (53%). Среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин (55 и 52% соответственно). Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (56%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 38% учителей.