На площадке конгресса Компания Т-Плюс и агентство экономического развития Владимирской области...

На площадке конгресса Компания Т-Плюс и агентство экономического развития Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее Максим Калашников.Компания "Т Плюс" один из ведущих производителей тепловой энергии в нашей стране. Она обеспечивает электричеством, теплом и горячей водой жителей шестнадцати регионов и всегда открыта к диалогу с теми, кто хочет строить и развивать новые проекты.- Соглашение подписано, Благодарим, Вас, коллеги.Одна из проблем тридцать третьего региона - нехватка профессиональных кадров. Главная причина - невысокий, в сравнении с субъектами Центрального Федерального округа, уровень зарплат.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Когда мы говорим о том, что человеческий капитал - это важнейшая составляющая успеха региона, экономики региона, то мы приходим к выводу, к сожалению, мы пока этим процессом не научились управлять.Директор Владимирского филиала компании "Т Плюс" Олег Грошев, выступая на форуме, заявил, что одного повышения заработной платы будет недостаточно для решения этой проблемы. Для удержания молодых кадров нужна социальная защищённость, чтобы вчерашний выпускник мог полностью сконцентрироваться на работе, а не думать, например, о том, где ему жить.Олег Грошев, директор Владимирского филиала компании "Т Плюс":- Малосемейные общежития, либо какие-то другие инструменты, где дети смогут жить, или там уже не дети, а выпускники. То мы точно сможем их научить, закрепить и научить их правильно заработать себе и на жильё и на всё остальное. Поэтому вопрос, наверное, не в нехватке кадров, а в социальной защищённости молодых специалистов при устройстве на работу.Олег Грошев уверен: его предложение будет рассмотрено и реализовано в нашей области.Максим Калашников, Семён Карпов. Вести-Владимир.