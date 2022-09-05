Жильцы дома № 11 по улице Василисина продолжают бороться с крысами. Напомним, грызуны завелись на местной контейнерной площадке. Этот сюжет мы снимали в конце августа. Грызуны свободно

Жильцы дома № 11 по улице Василисина продолжают бороться с крысами. Напомним, грызуны завелись на местной контейнерной площадке. Этот сюжет мы снимали в конце августа. Грызуны свободно перемещались по улице и давали понять прохожим, что никого не боятся. Поблизости три детских сада и школа. Мимо мусорки проходят малыши и школьники. Жители улицы бьют тревогу –