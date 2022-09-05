Ночью 7 сентября с 0:00 до 5:00 на 114-ом км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском...

Ночью 7 сентября с 0:00 до 5:00 на 114-ом км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области в зоне строительства транспортной развязки с М-12 будет производиться демонтаж четырех металлических рам. Работы выполняет АО "Стройтрансгаз" (подрядная организация ГК "Автодор").В этой связи движение по участку временно ограничат. Проезжую часть сузят, максимальная скорость – 40 км/ч. Для безопасного проведения основных работ движение четыре раза остановят на период не более 60 минут, сообщил ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Возможный маршрут объезда: через Ставрово, Кольчугино, Киржач, Покров с выходами на М-7 «Волга» на км 103 и км 165.Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.Фото https://www.pxfuel.com/