Во Владивостоке стартовал седьмой экономический форум. В среду там пройдет пленарная сессия с...

Во Владивостоке стартовал седьмой экономический форум. В среду там пройдет пленарная сессия с участием Президента Владимира Путина.Ее модератором станет наш коллега, журналист Илья Доронов. Илья Доронов - выпускник ГТРК "Владимир". Работать во владимирских "Вестях" начал в двухтысячном году. Через два года уехал в Москву, в 2011-ом получил премию ТЭФИ в номинации "ведущий информационной программы". В настоящий момент Илья Доронов - управляющий директор телеканала РБК. Восточный экономический форум - ключевая площадка для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году его участниками, несмотря на западные санкции, стали 58 государств.