Сегодня ночью, в 02.25 поступило сообщение о пожаре частного жилого в деревне Синицыно Судогодского...

Сегодня ночью, в 02.25 поступило сообщение о пожаре частного жилого в деревне Синицыно Судогодского района.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади частного жилого дома, нежилого дома, огонь перешел на кровлю бани, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Пожарные не дали огню распространиться на все строение бани и ликвидировали пожар на общей площади 98 кв. м. Сгорело: частный дом №2 на площади 48 кв.м., нежилой дом №1 на площади 48 кв.м., обрешетка кровли бани на площади 2 кв. м.К сожалению, при разборе конструкций обнаружен погибший человек, предположительно 70-летний хозяин жилого дома. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.