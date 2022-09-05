На 114 км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе ночью 7 сентября ограничат движение из-за демонтажа четырех металлических рам. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Движение

На 114 км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе ночью 7 сентября ограничат движение из-за демонтажа четырех металлических рам. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Движение на участке трасы будет ограничено, проезжая часть – сужена, а максимальная скорость на время работ – 40 км/ч. Четыре раза движение остановят, но не дольше