Дознаватель причину возгорания.

В Петушинском районе во время пожара в многоквартирном жилом доме из подъезда эвакуировали 15 человек. ЧП произошло накануне вечером.В 20-35 в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в посёлке Городищи. На ликвидацию прибыли две 2 единицы техники и 9 человек личного состава, в том числе пожарный расчёт воинской части.«Наблюдалось горение электрощитка, который потушили при помощи огнетушителя. Погибших и пострадавших нет, из подъезда эвакуировано 15 человек», - добавили в пресс-службе спасательного ведомства.Дознаватель причину возгорания.