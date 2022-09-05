Тело погибшего мужчины нашли в пруду Дудорово в микрорайоне Шпалорезка во Владимире. Прохожий увидел труп около 7 утра 3 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По информации

Тело погибшего мужчины нашли в пруду Дудорово в микрорайоне Шпалорезка во Владимире. Прохожий увидел труп около 7 утра 3 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По информации тревожного ведомства, прохожий заметил тело в воде и сразу же вызвал спасателей. Приехавшие по вызову сотрудники МЧС достали труп мужчины из воды. Полиция устанавливает причины смерти. Купальный сезон