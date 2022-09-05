Последние раунды пройдут сегодня и завтра в эфире радио Маяк. Начался отсчет финальной...

Последние раунды пройдут сегодня и завтра в эфире радио "Маяк".Начался отсчет финальной предвыборной недели. Досрочные выборы губернатора Владимирской области пройдут в в пятницу, субботу и воскресенье. Сегодня - последний день приема заявлений о включении в списки избирателей по месту нахождения, а не регистрации. Механизмом "мобильный избиратель" уже воспользовались почти две тысячи владимирцев. Всего в голосовании смогут принять участие свыше миллиона восьмидесяти пяти тысяч жителей региона. За выборами будут следить триста общественных наблюдателей и около тысячи видеокамер.