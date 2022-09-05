В православном календаре этот день, 5 сентября, посвящён мученику Луппу Солунскому – ученику и...

В православном календаре этот день, 5 сентября, посвящён мученику Луппу Солунскому – ученику и слуге великомученика Дмитрия Солунского. В народной традиции этот день носил упрощённое название Лупа-Брусничник. Нельзя в этот день покидать свое место работы. Не совершайте резкие перемены в жизни, иначе возникнут трудности в поиске нового рабочего места. Также запрещается подметать пол. В этот день нельзя выметать сор, чтобы совершенно случайно не вымести свое здоровье, благополучие и достаток.Что нельзя делать:Не сплетничайте, также не занимайтесь обсуждением других людей, не раскрывайте секреты, как свои, так и чужие.Нельзя часто брать острые предметы в руки, иначе можно пораниться.В лесу нельзя разговаривать с незнакомцами: существовало поверье, что в этот день леший оборачивается в странника, чтобы заманить людей в чащу.Постарайтесь не чесать, не расчесывать и не делать никаких манипуляций с вашими волосами.Не стройте планы и не начинайте новые дела. Все, что вы начнете делать в пятый день сентября, не завершится удачно и не принесет никаких результатов.Запрещается также лениться, лучше быть продуктивным в этот день, в таком случае судьба будет к вам благосклонна.Народные приметы:Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды.Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы.Если журавли летят низко, то зима будет теплая, если высоко – то холодная.В этот день часто случаются утренние заморозки.Если в этот день в лесу встретить незнакомого старика, который потерял лукошко, не заговаривайте с ним. Вполне возможно, что это сам леший охотится таким образом на незадачливых путников.Фото: https://www.pxfuel.com/