Для кого-то понедельник – день тяжелый, а для музея-заповедника «Александровская слобода» 5 сентября стал днем переезда! Музей остался, а вот ценные предметы в сопровождении охраны ..

Для кого-то понедельник – день тяжелый, а для музея-заповедника «Александровская слобода» 5 сентября стал днем переезда! Музей остался, а вот ценные предметы в сопровождении охраны отправились в Москву. Именно там, в Московском продюсерском центре (бывший новый Манеж) 15 сентября откроется выставка «Новый человек», посвященная юбилею Петра I. Она расскажет о том, как царь-реформатор повлиял на образ жизни русского человека, изменив устои общества. Акцент ссделают на европеизацию в ракурсе новых культурных традиций и развлечений элиты, не забудут и про одежду, аксессуары и бытовые привычки. А в целом, выставка даст осознание того, что, будучи сам человеком прогрессивных взглядов, Петр на переломе двух эпох создал «нового человека», для которого невозможен возврат к старому.Организатором выставки выступает музейно-выставочный центр «РОСИЗО». А сам проект станет образцом коллаборации многих крупных музеев. Владимирская область будет представлена двумя «федералами», один из которых – «Александровская слобода» (единственное место в области, исторически связанное с Петром I). Из музея в путь отправляются личные вещи его сестер – царевен Марии и Феодосии, а также европейские дамские аксессуары той эпохи – ароматник и шатлен, редко встречающиеся в музейных собраниях и декорированные финифтью, росписью, серебром и золочением.Напомним, что ароматник служил для хранения ароматических масел и благовоний и мог крепиться именно к шатлену, проще говоря – к изысканно украшенной цепочке с зажимами.Выставка, которая продолжит работу до 11 ноября, дарит редкую возможность увидеть экспонаты сразу нескольких известных музеев России.