На днях туристы погибли во время восхождения на Ключевскую сопку.

На днях туристы погибли во время восхождения на Ключевскую сопку.В начале прошлой недели десять путешественников в сопровождении двух гидов отправились на Камчатку. Во время восхождения на высоте около четырех тысяч метров пятеро человек сорвались и разбились насмерть, как сообщает .Позже еще трое скончались, по предварительным данным, они могли умереть из-за переохлаждения. По факту гибели участников экспедиции возбуждено уголовное дело. уголовное дело. Как отмечает телеканал , на месте трагедии работают две группы спасателей.Директор туристической фирмы "Экстрим тайм", которая занималась организацией тура на Камчатку, задержан в Новосибирске. Как сообщает , в офисе организации прошли обыски.