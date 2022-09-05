Новые требования вступают в силу с 1 декабря.

Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в понедельник пресс-служба правительства."Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня", - говорится в сообщении. В соответствующем распоряжении в качестве таких соцсетей указаны "ВКонтакте" и "Одноклассники".Документ подготовлен для реализации принятых в июле изменений в закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в социальных сетях, список которых утверждает правительство, для размещения информации о своей работе. Речь, в частности, идет о публикации отчетов о проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов.Социальные сети, утвержденные кабмином для этих целей, соответствуют требованиям, предусмотренным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".